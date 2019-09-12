الجراح: الجميع ملتزم بالقرار 1701 والوضع المصرفي في لبنان سليم

لفت وزير الاعلام ​جمال الجراح​ في حديث لـ"فرانس 24" إلى ان "الموفد الفرنسي المكلف متابعة مقررات ​مؤتمر سيدر​ ​بيار دوكان​ أبدى بعض الملاحظات التي نعرفها وكان من الضروري التنبيه لها وحث ​الحكومة​ على انجاز الاصلاحات الضرورية لانجاح مؤتمر سيدر"، مشيرا إلى ان "الاصلاحات ضرورية وواجب تنفيذها للمساهمة في تحسين الاقتصاد ال​لبنان​ي".

وأكد انه "تلقينا الملاحظات بكل جدية ونحن نعرف ما يجب علينا القيام به لتحسين الوضع، ومقتنعون ان هناك اصلاحات يجب ان تتم وبأسرع وقت ممكن".

من جهة أخرى، أوضح ان "الاعلام في لبنان يعاني بعض المشاكل الأساسية وأهمها مسألة التمويل"، مؤكدا ان "كل ​وسائل الاعلام​ تعاني من أزمات مالية تعيق تطور ونمو هذا القطاع".

وعن ​القرار 1701​، قال: "نحن نعتقد ان القرار 1701 هو المظلة الدولية للبنان ويتم خرقه عدة مرات وبشكل يومي"، مؤكدا ان "الجميع ملتزمم بهذا القرار"، لافتا إلى ان "الازمة الأخيرة التي حصلت نتيجة الاعتداء الاسرائيلي على الضاحية مرت بسلام وبحد أدنى من التوتر والتشنج على أمل ان لا تتكرر ونرسي مفهوما جديدا لاحترام القرار 1701".

وبما خص ​العقوبات الأميركية​، رأى الجراح انه "لا يمكن ان نفرض على ​الولايات المتحدة الأميركية​ من تعاقب ومن لا تعاقب وما يهمنا في النتيجة ان لا يكون هناك تجني في بعض الاحيان وان لا يصاب ​القطاع المصرفي​ الذي هو اساس في اقتصادنا بضربات ومشاكل"، مشددا على ان "الوضع المصرفي في لبنان سليم وهناك اجراءات قاسية جدا أخذها حاكم المصرف ​رياض سلامة​ لحماية القطاع المصرفي".