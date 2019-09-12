كرم:لا مصداقية حول موقف وزراء القوات بخصوص التجاوزات القانونية في التعيينات

رأى النائب السابق ​فادي كرم​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "هناك دائما محاولات اللعب على الحقائق والكلام، فلا مصداقية في مسألة المعابر غير الشرعية واليوم لا مصداقية حول موقف وزراء ​القوات​ بخصوص التجاوزات القانونية في ​التعيينات​ في ​ديوان المحاسبة​، فتنوي الرأي، يمتهن التهرّب من المسؤولية والحقيقة، وبئس هذه السلطة الرديئة ببعض مسؤوليها".

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