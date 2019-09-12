أكدت مصادر مصرفية لقناة "LBC" أن "الوقت الحالي ليس مناسبا لطرح سندات اليوروبوند خصوصا بعد التصنيفات الأخيرة"، مشيرةً الى أن "هناك ثقة خارجية في ​لبنان​ تجلت بوديعة الـ 1.4 مليار ​دولار​ التي وضعت في ​المصرف المركزي​".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر LBC: هناك ثقة خارجية في لبنان تجلت بوديعة الـ 1.4 مليار دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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