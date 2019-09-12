الهيئة الوطنية لشؤون المرأة: مجلس الوزراء وافق على اقتراحنا بإزالة الصور والشعارات

أعلنت الهيئة الوطنية لشؤون ​المرأة​ في بيان، انه "في مستهل بداية السنة المئة لقيام دولة ​لبنان​ الكبير، وبمناسبة حلول اليوم العالمي لتنظيف الأرض في 15 أيلول، وعملا باستراتيجية المرأة في لبنان 2011-2021 حفاظا على ​البيئة​، تقدمت الهيئة من رئيس ​مجلس الوزراء​ بطلب اتخاذ القرارات الإدارية وإعطاء التوجيهات الكفيلة لإزالة صور الشخصيات كما واليافطات التي تحمل شعارات سياسية وحزبية وطائفية والتي يتم رفعها في الأماكن العامة، في جميع أنحاء لبنان، وقد وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم على هذا المطلب".

ولفتت الهيئة الى ان "هذا الاقتراح ينطلق من ضرورة العمل على الحفاظ على جمال طبيعة لبنان، وعلى عدم تشويه صورة مدنه وبلداته، ومن الحاجة إلى تنمية الحس البيئي والجمالي لدى اللبنانيات واللبنانيين وإلى تشجيعهم على تحمل مسؤولية صون البيئة التي يعيشون فيها والتزام القواعد الكفيلة بعدم تشويهها".

واعلنت انها اطلقت في هذه المناسبة، "حملة بعنوان "خلي الصورة بقلبك...بيحلى بلدك" لحث المواطنين على إزالة الصور والشعارات على كافة الأراضي اللبنانية".