عطالله:سنكون ايجابيين على رغم بعض المحاولات لعرقلة خطة وزارة المهجّرين

أكد وزير المهجرين ​غسان عطالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "سنكون ايجابيين على رغم بعض المحاولات لعرقلة خطة وزارة المهجّرين خصوصاً أنها علمية ودقيقة وشفافة وجاهزون للاجابة على أي استيضاح من أي جهة لأن إقفال الملف هو انتصار وطني لجميع اللبنانيين ونأمل في عدم التأخير لعدم تكبيد ​الدولة​ مزيداً من الأعباء".

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