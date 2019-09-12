قبلان طلب من المباحث الجنائية استدعاء رئيس تحرير صحيفة نداء الوطن

وجه النائب العام لدى محكمة التمييز بالانابة القاضي عماد قبلان كتابا الى رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية طلب فيه استدعاء رئيس تحرير صحيفة نداء الوطن بشارة شربل والمدير المسؤول عن الصحيفة جورج برباري للحضور الى جلسة تعقد في في قصر عدل بيروت عند التاسعة والنصف من يوم الاربعاء 18 أيلول الجاري.
اشارة الى ان صحيفة نداء الوطن نشرت اليوم في صفحتها الاولى مانشيت بعنوان:" سفراء جدد في بعبدا...أهلا بكم في جمهورية خامنئي".
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