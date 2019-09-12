قوى الامن: توقيف شخصين بجرم تخريب أملاك عامة

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ أنه بعد تداول مقال على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حول إقدام شخص على سرقة قطعة حديدية من فاصل حديدي "درابزين" الكورنيش البحري / ​المنارة​. وبعد المتابعة من قبل فصيلة راس بيروت في وحدة ​شرطة بيروت​، جرى تحديد هوية الفاعل، ويدعى: - م. خ. (مواليد عام 1989، لبناني) جرى استدعائه وبالتحقيق معه اعترف بأنه أقدم على إزالة القطعة الحديدية بتاريخ 29/8/2019 وذلك بسبب صعوبة نزوله ونزول الآخرين إلى البحر، كما صرح بأن صديقه أقدم على إعطائه القطعة بعد رميها على الشاطئ ويدعى: - ع. س. (مواليد عام 1986، لبناني) اوقفا بجرم تخريب أملاك عامة بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص.

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