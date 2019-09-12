أكد مدير الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغايف، أن "اهتمام بعض الدول العربية بمنظومة الصواريخ المضادة للأهداف الجوية "إس-400" يعود لخصائصها الفريدة"، مشيراً إلى أن "خصائص المنظومة لا مثيل لها في العالم، مشيرا إلى قدرتها على ضرب جميع الأهداف الجوية على مختلف الارتفاعات والظروف الجوية ومنها الصحراوية".
ولفت إلى أنه "لم يتم بعد إثارة مسألة توريد منظومات "إس-400" إلى السعودية"، مشيرا إلى أنه "إلى جانب عقود توريد المنظومة إلى تركيا والهند والصين، هناك نحو 10 طلبات من دول أخرى"، مشدداً على أن "الاهتمام بهذه المنظومات يعود لخصائصها الفريدة، وعلى وجه الخصوص قدرتها على التصدي لأهداف على ارتفاعات منخفضة جدا".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول روسي: بعض الدول العربية مهتمة بمنظومة الصواريخ المضادة للأهداف الجوية "إس-400" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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