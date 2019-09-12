مسؤول روسي: بعض الدول العربية مهتمة بمنظومة الصواريخ المضادة للأهداف الجوية "إس-400"

أكد مدير الهيئة ​الفدرالية​ الروسية للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغايف، أن "اهتمام بعض ​الدول العربية​ ب​منظومة​ ​الصواريخ​ المضادة للأهداف الجوية "إس-400" يعود لخصائصها الفريدة"، مشيراً إلى أن "خصائص المنظومة لا مثيل لها في ​العالم​، مشيرا إلى قدرتها على ضرب جميع الأهداف الجوية على مختلف الارتفاعات والظروف الجوية ومنها الصحراوية".

ولفت إلى أنه "لم يتم بعد إثارة مسألة توريد منظومات "إس-400" إلى ​السعودية​"، مشيرا إلى أنه "إلى جانب عقود توريد المنظومة إلى ​تركيا​ و​الهند​ والصين، هناك نحو 10 طلبات من دول أخرى"، مشدداً على أن "الاهتمام بهذه المنظومات يعود لخصائصها الفريدة، وعلى وجه الخصوص قدرتها على التصدي لأهداف على ارتفاعات منخفضة جدا".