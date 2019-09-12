بوتين أعلن عن قبول دعوة نتانياهو لزيارة إسرائيل في مطلع العام المقبل

أعلن الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ عن "قبول دعوة رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​ لزيارة إسرائيل في مطلع العام المقبل"، مؤكداً "أهمية التعاون ​الأمن​ي بين ​روسيا​ وإسرائيل، وخاصة في ظل استمرار الخطر الذي يمثله ​الإرهاب​ الدولي".

وتوجه إلى نتانياهو بالقول "أقول بصراحة إن علاقاتنا سواء في مجال الأمن أو في المجال العسكري، اكتسبت نوعية جديدة بفضل جهودكم إلى حد كبير".