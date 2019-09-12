بوتين أعلن عن قبول دعوة نتانياهو لزيارة إسرائيل في مطلع العام المقبل

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن "قبول دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لزيارة إسرائيل في مطلع العام المقبل"، مؤكداً "أهمية التعاون الأمني بين روسيا وإسرائيل، وخاصة في ظل استمرار الخطر الذي يمثله الإرهاب الدولي".
وتوجه إلى نتانياهو بالقول "أقول بصراحة إن علاقاتنا سواء في مجال الأمن أو في المجال العسكري، اكتسبت نوعية جديدة بفضل جهودكم إلى حد كبير".
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