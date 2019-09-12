الخارجية الروسية: الاشتباكات مستمرة بين العرب والفصائل الكردية في شمال سوريا

لفتت المتحدثة باسم ​وزارة الخارجية الروسية​، ​ماريا زاخاروفا​ إلى ان "​اشتباكات​ بين المسلحين ​الأكراد​ والسكان العرب مستمرة في شمال ​سوريا​ وأدت إلى مقتل عشرات الأكراد في آب الماضي"، مشيرةً إلى أن "شمال سوريا شهد، في أغسطس الماضي وحده، أكثر من 60 حالة اشتباك بين الأكراد والعرب، أسفرت عن مقتل 60 كرديا وإصابة 70 آخرين".

وأشارت إلى أن "مسلحين من تنظيم "​هيئة تحرير الشام​" ناشطين في إدلب يواصلون قصف مواقع للقوات الحكومية من المنطقة، ومهاجمة ​قاعدة حميميم​ الجوية الروسية في ​ريف اللاذقية​ بواسطة طائرات مسيرة هجومية، في خرق لنظام وقف ​إطلاق النار​ الذي أعلنه ​الجيش السوري​ اعتبارا من 31 آب".

وشددت زاخاروفا على أن "هجمات إرهابية كهذه تتسبب بسقوط ضحايا بين المدنيين في القرى والبلدات في محيط منطقة إدلب وبين أفراد من الجيش السوري"، مشيرةً إلى أن "هجمات إرهابيي "تحرير الشام" أسفرت عن مقتل 150 عنصرا من الجيش السوري وأكثر من 470 مدنيا، إضافة إلى إصابة أكثر من 100 شخص".