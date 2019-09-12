ماس: الاتحاد الأوروبي سيفي بإلتزاماته بخصوص اتفاق الهجرة مع تركيا

لفت وزير الخارجية الألماني ​هايكو ماس​ إلى ان "​الاتحاد الأوروبي​ سيفي بإلتزاماته التي قطعها في اتفاقية ​الهجرة​ التي أبرمت مع ​تركيا​"، مشيراً إلى أنه "أجرى خلال الأسبوع الجاري مكالمة هاتفية بنّاءة مع نظيره التركي ​مولود جاويش أوغلو​، أكد خلالها أن الاتحاد الأوروبي سيلتزم بمسؤولياته في إطار الاتفاقية المبرمة مع تركيا حول الهجرة".

وحول التطورات في ​ليبيا​، أعرب ماس عن "دعم ​ألمانيا​ لجهود ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ​غسان سلامة​، وخطته المكونة من ثلاثة نقاط"، مشيراً إلى أن "خطة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة تعتبر نقطة بداية جيدة لإطلاق المسار السياسي والتوصل إلى حل دائم في ليبيا".