ماس: الاتحاد الأوروبي سيفي بإلتزاماته بخصوص اتفاق الهجرة مع تركيا

لفت وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى ان "الاتحاد الأوروبي سيفي بإلتزاماته التي قطعها في اتفاقية الهجرة التي أبرمت مع تركيا"، مشيراً إلى أنه "أجرى خلال الأسبوع الجاري مكالمة هاتفية بنّاءة مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، أكد خلالها أن الاتحاد الأوروبي سيلتزم بمسؤولياته في إطار الاتفاقية المبرمة مع تركيا حول الهجرة".
وحول التطورات في ليبيا، أعرب ماس عن "دعم ألمانيا لجهود ممثل الأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، وخطته المكونة من ثلاثة نقاط"، مشيراً إلى أن "خطة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة تعتبر نقطة بداية جيدة لإطلاق المسار السياسي والتوصل إلى حل دائم في ليبيا".
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