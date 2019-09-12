طالب ملك الأردن عبد الله الثاني بـ "تكاتف الجهود الدولية لرفض الإجراءات أحادية الجانب، التي من شأنها تقويض حل الدولتين"، مشدداً على أن "حل الدولتين هو الحل الوحيد الذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل".
والثلاثاء، أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو أنه إذا فاز في الانتخابات المقررة 17 أيلول فسيفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت.
كانت هذه تفاصيل خبر ملك الأردن: نرفض إجراءات تقوّض حل الدولتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.