ملك الأردن: نرفض إجراءات تقوّض حل الدولتين

طالب ملك ​الأردن​ عبد الله الثاني بـ "تكاتف الجهود الدولية لرفض الإجراءات أحادية الجانب، التي من شأنها تقويض حل الدولتين"، مشدداً على أن "حل الدولتين هو الحل الوحيد الذي تقوم بمقتضاه ​الدولة الفلسطينية​ المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها ​القدس الشرقية​، وتعيش بأمن وسلام إلى جانب ​إسرائيل​".

والثلاثاء، أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ أنه إذا فاز في ​الانتخابات​ المقررة 17 أيلول فسيفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال ​البحر الميت​.