بارزاني: الاستثمارات الأجنبية من أولويات كردستان والعراق

أكد رئيس ​إقليم كردستان​ في شمال ​العراق​، ​نيجيرفان بارزاني​ أن "استقدام رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية من الأولويات الضرورية للعراق والإقليم"، معتبراً أن "تشجيع وتمهيد السبل وتقديم التسهيلات للاستثمارات الأجنبية وتوفير المزيد من الفرص للقطاع الخاص، خلال هذه المرحلة والمراحل القادمة في العراق وإقليم كردستان، من الأولويات الضرورية."

وأشار إلى أن "نمو وتقدم ​الاقتصاد​ في العراق وإقليم كردستان و​المستقبل​ الأفضل للوضع الاقتصادي للبلد، بحاجة إلى ​سياسة​ وإعادة تنظيم وبرامج أفضل للإدارة واتخاذ خطوات أكثر فاعلية".