أكد رئيس إقليم كردستان في شمال العراق، نيجيرفان بارزاني أن "استقدام رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية من الأولويات الضرورية للعراق والإقليم"، معتبراً أن "تشجيع وتمهيد السبل وتقديم التسهيلات للاستثمارات الأجنبية وتوفير المزيد من الفرص للقطاع الخاص، خلال هذه المرحلة والمراحل القادمة في العراق وإقليم كردستان، من الأولويات الضرورية."
وأشار إلى أن "نمو وتقدم الاقتصاد في العراق وإقليم كردستان والمستقبل الأفضل للوضع الاقتصادي للبلد، بحاجة إلى سياسة وإعادة تنظيم وبرامج أفضل للإدارة واتخاذ خطوات أكثر فاعلية".
كانت هذه تفاصيل خبر بارزاني: الاستثمارات الأجنبية من أولويات كردستان والعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.