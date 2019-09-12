اعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري عن "استعداد جامعة الدفاع الوطني الايراني لنقل خبراتها الى جامعة الدفاع الوطني الصيني"، مشيراً إلى أن "جامعة الدفاع الوطني الايراني وفي سياق تعزيز علاقاتها الدفاعية مع الصين تعرب عن استعدادها لنقل خبراتها الى جامعة الدفاع الوطني في هذا البلد".
ولفت إلى ان "علاقات الصين وايران خلال السنوات الماضية قد تحولت الى علاقات استراتيجية وهي تتطور يوما بعد يوم وان القوات المسلحة للبلدين بدورها تربطها علاقات متميزة مع بعضها البعض في مختلف المجالات ولاسيما على صعيد التاهيل العلمي"، مشيراً إلى أن "العالم هو قيد التطور وان دوله تواجه تحديات مختلفة ينبغي اجراء دراسات حولها".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول ايراني: مستعدون لنقل خبراتنا الى جامعة الدفاع الوطني الصيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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