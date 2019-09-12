مسؤول ايراني: مستعدون لنقل خبراتنا الى جامعة الدفاع الوطني الصيني

اعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية ​اللواء​ ​محمد باقري​ عن "استعداد جامعة الدفاع الوطني ال​ايران​ي لنقل خبراتها الى جامعة الدفاع الوطني ​الصين​ي"، مشيراً إلى أن "جامعة الدفاع الوطني الايراني وفي سياق تعزيز علاقاتها الدفاعية مع الصين تعرب عن استعدادها لنقل خبراتها الى جامعة الدفاع الوطني في هذا البلد".

ولفت إلى ان "علاقات الصين وايران خلال السنوات الماضية قد تحولت الى علاقات استراتيجية وهي تتطور يوما بعد يوم وان ​القوات المسلحة​ للبلدين بدورها تربطها علاقات متميزة مع بعضها البعض في مختلف المجالات ولاسيما على صعيد التاهيل العلمي"، مشيراً إلى أن "​العالم​ هو قيد التطور وان دوله تواجه تحديات مختلفة ينبغي اجراء دراسات حولها".