نتانياهو في روسيا للقاء بوتين عشية الانتخابات الاسرائيلية









اسماء السيد - موسكو: وصل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الى روسيا الخميس حيث يجري محادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين في سوتشي على البحر الاسود، قبل أقل من اسبوع من الانتخابات التشريعية الاسرائيلية.

وصرح نتانياهو للصحافيين قبل مغادرته الى سوتشي "انها زيارة بالغة الاهمية".

وهذه الزيارة هي الثالثة التي يقوم بها لروسيا منذ بداية العام.

ويسعى نتانياهو الى اجتذاب اصوات القاعدة الانتخابية الناطقة بالروسية في مواجهة أحد منافسيه افيغدور ليبرمان زعيم حزب اسرائيل بيتنا القومي.

وافشل ليبرمان المفاوضات لتشكيل ائتلاف حكومي اثر انتخابات نيسان/ابريل الفائت، ما اجبر نتانياهو على الدعوة الى انتخابات جديدة في 17 ايلول/سبتمبر.

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وكما في حملته السابقة، ركز نتانياهو على علاقاته المميزة بالقادة الكبار وبينهم الرئيس الاميركي دونالد ترامب وبوتين.

وصرح نتانياهو في مقابلة مع موقع "آر بي كاي" الاخباري الروسي أن "العلاقات بين روسيا واسرائيل هي اليوم في افضل احوالها".

وقبل لقائه بوتين، اجتمع نتانياهو الذي يتولى ايضا حقيبة الدفاع بوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

ولمح نتانياهو الاحد الى أنه سيبحث ايضا في روسيا الانشطة الايرانية في سوريا.

وشن الجيش الاسرائيلي في الاعوام الاخيرة مئات الضربات على اهداف ايرانية ولحزب الله اللبناني في سوريا. لكنه تفادى أي مواجهة مع القوات الروسية التي تدخلت في سوريا منذ 2015 دعما للرئيس بشار الاسد.

