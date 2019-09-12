الولايات المتحدة تتفوق مؤقتاً على السعودية كأكبر مصدر للنفط

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

قالت الوكالة الدولية للطاقة، اليوم، الخميس، إن الطلب العالمي على النفط يواجه صعوبات "اقتصادية"، يدعمها انخفاض الأسعار بسبب كثرة الإمدادات في الأسواق.

وأضافت الوكالة أن الولايات المتحدة الأميركية تفوقت على السعودية لفترة وجيزة كأكبر مصدّر للنفط عالمياً.

وشهدت أسعار النفط تحسناً بسيطاً اليوم الخميس بعد نشر تقارير تحدثت عن بحث ترامب عن سبل لتخفيف العقوبات على إيران، وأيضاً بعد ما يمكن وصفه بالـ"هدنة التجارية" بين بكين وواشنطن.

وكانت أسعار النفط قد سجلت تراجعاً قياسياً يوم أمس، الأربعاء.لماذا كسرت السعودية تقليداً قديماً بعدم تولي الأمراء وزارة النفط؟ من هو الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي الجديد؟

وأحالت الوكالة سبب تفوّق الولايات المتحدة على السعودية خلال فترة قصيرة من شهر حزيران/يونيو الفائت إلى "ازدهار إنتاج النفط الصخري، حيث بلغت صادرات الخام الأميركية نحو 3 ملايين برميل يومياً".