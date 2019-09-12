فتح باب تسجيل الرغبات للمتخلفين والتحويلات بجامعة الأزهر.. 16 سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
قال الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، إنه سيتم فتح باب تسجيل رغبات القبول للطلاب الذين تخلفوا عن المرحلتين الأولى والثانية، يوم الاثنين المقبل، على أن تنتهي الأربعاء 18 من سبتمبر الجاري.
وأضاف عامر أن فترة التحويلات متاحة للطلاب الجدد إلكترونياً في الفترة من 16 وحتى 18 من سبتمبر الجاري، ولن يتم فتح الباب مرة أخرى، بعد هذا الموعد.
كان الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أعلن نتيجة تنسيق القبول بالكليات للعام الدراسي 2020/2019، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي عقد بمقر الجامعة بمدينة نصر.
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