محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أشرف سويلم:
استقبل الدكتور أسامة سالم وكيل مديرية الصحة بشمال سيناء، والدكتور أحمد عبد الفتاح مدير إدارة المستشفيات، وفد مؤسسة "اسعدهم فرحهم" الخيرية في المركز الحضري بوسط مدينة العريش.
وعلى هامش اللقاء، أكدت الدكتورة انتصار سري مدير الرعاية الصحية الأساسية، منسق عام المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية، أن المؤسسة قامت بتسليم 5 شاشات عرض، لتوزيعها على أماكن تواجد الحملة بالمراكز.
من جانبه أعرب أسامة سالم، عن شكر وامتنان، الدكتور طارق شوكت، مدير مديرية الصحة لجهود المؤسسة، لما قدمته من دعم للمبادرة الرئاسية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاشات عرض في المراكز الحضرية بشمال سيناء لدعم مبادرة "هي صحة مصر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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