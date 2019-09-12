وزير التعليم: نسبة النجاح بـ"أولى ثانوي" لم تتجاوز الـ20% ولا نريد "تعقيد الطلاب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

تصوير - هاني رجب:

علق وزير التربية والتعليم، على ما يثار حول أن مستوى الأسئلة بامتحانات الصف الأول الثانوي، وفقًا لنظام التقيبم الجديد القائم على قياس مهارات الفهم، تعجيزي، مؤكدًا أن جميع الأسئلة لا ترقى حتى الآن للمستويات العالمية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الخميس، في ديوان عام الوزارة، للكشف عن تفاصيل استعدادات وزارة التربية والتعليم، لبدء العام الدراسي الجديد 2019-2020.

وقال الوزير إن تراجع مستوى مصر في التصنيفات العالمية بمجال التعليم، سببه عدم تمكن الطلاب المصريين من اجتياز الامتحانات العالمية التي تقيس المستوى: "الجهات اللي بتقيم، بتطبق امتحان على طالب مصري وطالبةفي دولة تانية، ومستوى الطالب المصري بيكون ضعيف فمستوانا بيتراجع.

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وأكد الوزير ان الوزارة حتى الآن تسير مع الطلاب بالتدريج لنقلهم من النظام المعتمد على قياس الحفظ لآخر يقيس مهارات تفكيرهم العليا: "لحد دلوقتي الأسئلة سهلة، وماصدمناش الطلاب بنتائجها الحقيقية علشان إحنا مش جايين نعقدهم، بس عايزين نخرجهم من اللي هما فيه وننتصر لمستقبلهم".

وأكد أن نسبة النجاح بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018-2019، لا تتجاوز الـ20%، لذلك قررت الوزارة إعلان النتائج بالألوان، ومقارنة الطلاب ببعضهم وليس بدرجة النجاح في الامتحان، وتحديد نسبة النجاح في ضوء متوسط المستوى القومي: "أحنا قارننا الطلاب ببعض لكن ما أعلناش درجاتهم الحقيقية، فمش معنى إن طالب جاب درجة أعلى من متوسط المستوى القومي، إنه شاطر، لسة مستواه بعيد".

وقال إن الوزارة لا تزال تساعد الطلاب، وتحاول الارتفاع بمستواهم لصالهحم: "لو في 2 ثانوي وصلت نسبة النجاح لـ40%، وفي 3 ثانوي لـ50% يبقى انتصرنا لولادنا".

ولفت إلى أن الامتحانات التقليدية، يحصل فيها الطالب على درجات، ولكنه لا يتعلم شيئًا، بينما النظام الجديد يغير طريقة تفكير الطالب بالكلية.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي خلال العام الدراسي 2019-2020، تجرى جميعهًا إلكترونيًا وفقًا لنظام التقييم الجديد الذي يقيس مهارات الفهم لدى الطلاب.