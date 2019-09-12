البنك المركزي في الدنمارك يخفض سعر الفائدة إلى مستوى قياسي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- وكالات:

خفض البنك المركزي الدنماركي سعر الفائدة الرئيسي للإيداع بمقدار عشر نقاط أساس إلى -0.75 في المئة، وهو مستوى قياسي منخفض بين الاقتصادات المتقدمة، وذلك عقب قرار البنك المركزي الأوروبي في وقت سابق اليوم الخميس خفض أسعار الفائدة وإعادة إطلاق برنامج لمشتريات السندات.

وقال المركزي الدنماركي في بيان "خفض سعر الفائدة هو نتيجة لخفض البنك المركزي الأوروبي معدلات سياسته النقدية بواقع 0.10 نقطة مئوية".

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ويعيد هذا الخفض سعر الفائدة القياسي في الدنمارك إلى المستوى الذي كان عنده قبل التغيير السابق للفائدة في يناير 2016 .

والبلد الذي يحظى بأعلى تصنيف ائتماني (AAA) كان بين أوائل الدول التي استحدثت أسعار فائدة سلبية في 2012 لمنع المستثمرين من اختزان عملته، وهي أداة استثمارية آمنة، والمربوطة باليورو.

ويقول محللون إنه إذا خفض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مجددا في ديسمبر كانون الاول فإن البنك المركزي الدنماركي سيخفض الفائدة بمقدار عشر نقاط أساس أخرى إلى مستوى قياسي منخفض عند -0.85 بالمئة من أجل تفادي ارتفاع غير مرغوب في قيمة الكرونة الدنماركية أمام اليورو.