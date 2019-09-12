مسئول بالخارجية التونسية: سفاراتنا استعدت لإجراء الانتخابات الرئاسية

قال مدير الإعلام والاتصال بوزارة الشؤون الخارجية التونسية بوراوي الإمام إن السفارات التونسية في مختلف دول العالم، أتمت استعداداتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، المزمع أن تبدأ غدا الجمعة وتستمر حتى 15 من سبتمبر الجاري.

وأضاف الإمام - في تصريح لموفدة وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى تونس - أن السفارات تعمل على

تقديم التسهيلات اللوجستية لأبناء الجاليات التونسية بالخارج لتسهيل عملية الاقتراع، منوها بأن عدد الجالية التونسية في فرنسا هو الأكبر مقارنة بباقي الدول، مشيرا إلى صعوبة التكهن بعدد المشاركين في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بالخارج، لاسيما أن ذلك مرتبط بعوامل متعددة.



ومن المقرر أن يفتح أول مكتب اقتراع أبوابه أمام الناخبين في مدينة سيدني الاسترالية، أما آخر مكتب فسيغلق أبوابه في مدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، بينما سيتعين على الناخبين التونسيين المقيمين في أوكرانيا الانتقال إلى روسيا للإدلاء بأصواتهم.



ويتنافس في الاستحقاق الرئاسي 26 مرشحا، وسيقترع الناخبون داخل تونس يوم الأحد المقبل، ويدلي الناخبون خارجها بأصواتهم بدءا من الغد وحتى 15 سبتمبر الجاري من الساعة الثامنة صباحا إلى السادسة مساء بتوقيت بلد التصويت.