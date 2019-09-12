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البابا فرانسيس يدعو قادة العالم للاتفاق على ميثاق عالمي للتعليم العام المقبل

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طالب البابا فرانسيس قادة السياسة والثقافة والدين في العالم بعقد اجتماع في الفاتيكان العام القادم للاتفاق على "ميثاق عالمي حول التعليم"، وذلك بهدف تهيئة الأطفال للتحديات الاقتصادية والبيئية والمجتمعية.

 

وقال البابا فرانسيس في فيديو مسجل - حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية، اليوم الخميس -

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إنه يأمل في أن يستجيب قادة العالم المعنيين بمستقبل الأجيال الصغيرة لهذه الدعوة.


وكان الفاتيكان أعلن في بيان أنه من المقرر عقد الاجتماع في 14 من مايو المقبل، وسيسبقه مؤتمرات ذات علاقة بالفكرة الرئيسية، إلا

أنه لم يدل بتفاصيل حول أسماء القادة الذين سيتم دعوتهم.


وأضافت الشبكة، أن هذه المؤتمرات ستشمل مناقشة تعزيز حقوق الإنسان والسلام، والحوار بين الأديان، والهجرة واللاجئين، والعدالة الاقتصادية، والتعاون الدولي، وحماية البيئة.


يذكر أن المؤتمرات التحضيرية للاجتماع ستبدأ من الشهر الجاري وحتى أبريل المقبل، وسيعقد أحدهم في مدينة "أبو ظبي" بالإمارات، وستعقد باقي المؤتمرات ما بين إيطاليا والفاتيكان.

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