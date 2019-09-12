طالب البابا فرانسيس قادة السياسة والثقافة والدين في العالم بعقد اجتماع في الفاتيكان العام القادم للاتفاق على "ميثاق عالمي حول التعليم"، وذلك بهدف تهيئة الأطفال للتحديات الاقتصادية والبيئية والمجتمعية.
وقال البابا فرانسيس في فيديو مسجل - حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية، اليوم الخميس -
أنه لم يدل بتفاصيل حول أسماء القادة الذين سيتم دعوتهم.
وكان الفاتيكان أعلن في بيان أنه من المقرر عقد الاجتماع في 14 من مايو المقبل، وسيسبقه مؤتمرات ذات علاقة بالفكرة الرئيسية، إلا
وأضافت الشبكة، أن هذه المؤتمرات ستشمل مناقشة تعزيز حقوق الإنسان والسلام، والحوار بين الأديان، والهجرة واللاجئين، والعدالة الاقتصادية، والتعاون الدولي، وحماية البيئة.
يذكر أن المؤتمرات التحضيرية للاجتماع ستبدأ من الشهر الجاري وحتى أبريل المقبل، وسيعقد أحدهم في مدينة "أبو ظبي" بالإمارات، وستعقد باقي المؤتمرات ما بين إيطاليا والفاتيكان.
كانت هذه تفاصيل خبر البابا فرانسيس يدعو قادة العالم للاتفاق على ميثاق عالمي للتعليم العام المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.