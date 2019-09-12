ارتفاع الاحتياطي الروسي الدولي إلى 532.7 مليار دولار

أعلن مصرف روسيا المركزي، أن احتياطي روسيا الدولي، مع حلول يوم 6 سبتمبر عام 2019، ازداد بمقدار 2.2 مليار دولار (أي بنسبة 0.4%) ليصل إلى 532.7 مليار دولار.
وذكر المصرف المركزي أن ازدياد الاحتياطيات الدولية، جرى "نتيجة استلام عائدات سداد قرض حكومي دولي سابق منحته روسيا وشراء عملات أجنبية بموجب قاعدة الميزانية".
وتجدر الإشارة إلى أن الاحتياطيات الدولية لروسيا، هي أصول أجنبية شديدة السيولة يمتلكها البنك المركزي الروسي والحكومة الروسية، وتتكون من أموال بالعملة الأجنبية وحقوق السحب الخاصة (SDR) وموقع احتياطي في صندوق النقد الدولي والذهب النقدي.
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