الاتحاد الأوروبي يمدد عقوبات على روسيا متصلة بالنزاع الأوكراني

مدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، لستة أشهر العقوبات على مسؤولين من روسيا وأوكرانيا لضلوعهم المفترض في النزاع في شرق أوكرانيا.

يشمل قرار العقوبات تجميد الأصول ومنع 170 فردا حاليا من السفر و44 "كيانا" بينها شركات ومنظمات وأحزاب سياسية.

تشكل العقوبات الفردية جزءا من التدابير التي اتخذها الاتحاد الأوروبي لمعاقبة موسكو على دعمها للانفصاليين في النزاع الذي اندلع بداية 2014.

إلى ذلك، تستهدف عقوبات اقتصادية -منذ خمسة أعوام- قطاعي النفط والدفاع والمصارف الروسية. وكانت مددت لستة أشهر في يونيو الفائت.

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وهذه العقوبات فرضها الاتحاد على روسيا بعد إسقاط طائرة تابعة للخطوط الجوية الماليزية فوق أوكرانيا في يوليو 2014 ما أدى إلى مقتل 298 شخصا.

وأسفر النزاع بين الانفصاليين المدعومين من موسكو والقوات الأوكرانية عن أكثر من 13 ألف قتيل منذ 2014.

وشهدت العلاقات بين موسكو وكييف بعض التحسن أخيرا.

وتبادلت العاصمتان في السابع من سبتمبر سبعين أسيرا في عملية غير مسبوقة، الأمر الذي رحب به المجتمع الدولي.

وعلنت فرنسا الاثنين أن الوقت حان لتهدئة التوتر بين البلدين.