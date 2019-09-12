الأمم المتحدة وروسيا تنددان بتصريحات نتنياهو بشأن غور الأردن

نددت كل من الأمم المتحدة وروسيا بخطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ضم غور الأردن من الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، "لدينا مخاوف إزاء مثل هذه الخطط من القيادة الإسرائيلية والتي قد يغذي تنفيذها التوتر في المنطقة ويقوض آمال تحقيق السلام الذي طال انتظاره بين إسرائيل والفلسطينيين".

وعلى الصعيد نفسه، أعرب أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عن بالغ قلقه إزاء ما جاء في بيان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي أعلن فيه اعتزامه ضم أراض من الضفة الغربية في حالة فوزه بالانتخابات.

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واعتبر غوتيريش، في بيان له الليلة الماضية ألقاه المتحدث الرسمي باسمه ستيفان دوجاريك، هذه الخطوات الإسرائيلية، إذا نفذت، بمثابة انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، وستتسبب بتدمير جهود إعادة إحياء المفاوضات والسلام الإقليمي، ومن شأنها أن تقوض بشدة حل الدولتين.

وكان نتنياهو، الذي يخوض انتخابات في 17 سبتمبر ، أعلن الثلاثاء عزمه "بسط السيادة الإسرائيلية" على غور الأردن وشمال البحر الميت، وهي أراض بالضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 ويسعى الفلسطينيون لإقامة دولة عليها.