الرئيس المصري يصدر قراراً بتعيين نائب عام جديد

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قراراً جمهورياً بتعيين المستشار حمادة الصاوي نائباً عاماً، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية اليوم الخميس. وذكر موقع "بوابة الأهرام" الإلكتروني اليوم الخميس، أن تعيين الصاوي جاء خلفاً للمستشار نبيل صادق الذي تنتهي ولايته خلال أيام. اقرأ أيضاً... السيسي يؤكد ضرورة تضافر الجهود الدولية لتقويض خطر الإرهاب وينص القانون المصري على أن ولاية القاضي في منصب النائب العام، تكون لمدة أربع سنوات فقط غير قابلة للتجديد على أن يعرض مجلس القضاء الأعلى ثلاثة مرشحين ممن هم على درجة رئيس محكمة استئناف، أو نائباً لرئيس محكمة النقض، وعلى رئيس الجمهورية الاختيار من بينهم.

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