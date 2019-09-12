كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكويت: اقتراح تغريم مرتدي "البيجامة" 3 آلاف دولار يثير الجدل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار اقتراح مشروع قانون تقدم به نائب في مجلس الأمة، البرلمان الكويتي، لحماية القيم والذوق العام يلزم المخالفين، ومن بينهم من يظهر في الأماكن العامة بملابس النوم "بيجامة" بدفع غرامة تصل إلى ألف دينار (نحو 3300 دولار) جدلاً واسعاً في الكويت انعكس على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطبقاً لصحيفة القبس فإن النائب ماجد المطيري حدد في اقتراحه 11 سلوكاً في الأماكن العامة تستوجب عقاب مرتكبيها، منها الظهور بزي يحمل صوراً، أو عبارات مسيئة للذوق والآداب، والتلفظ بألفاظ خادشة للحياء والكرامة، والتنقل بملابس داخلية "بيجامة النوم".

ويستهدف مشروع القانون أيضاً، رفع صوت الموسيقى، والتعدي على حق الغير في الطوابير والخدمات، وتصوير الآخرين خفية للسخرية والمقالب، والبصق، وإلقاء بقايا الطعام والسجائر من نوافذ السيارات في الطرقات.

ويمنح المقترح وزير الداخلية أو من ينوبه الحق في إصدار لوائح وقرارات بالأفعال التي من شأنها الإخلال بالذوق العام والآداب العامة، وتغليظ العقوبة عند تكرار المخالفة.

وذكر المطيري في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه يأتي بعد "ما شهدناه في الفترة الأخيرة من انفلات أخلاقي، وظهور بعض السلبيات الدخيلة والغريبة عن المجتمع الكويتي، لاسيما في الأماكن العامة، وتشغيل الموسيقى بصوت مرتفع، ما يسبب الإزعاج للآخرين، الأمر الذي يشكل خطورة على الهوية الكويتية المنضبطة والمعروفة بالالتزام الأخلاقي، ومراعاة شعور الآخرين". Advertisements

وتصدر وسم #غرامة_البيجامه_ألف_دينار، موقع تويتر في الكويت، واعتبرت غالبية المشاركين أن القضية لا تمثل أهمية وسط المشاكل التي تعاني منها البلاد، وأهمها تأخر التنمية، والفساد، والاختلاسات، وزحمة الطرق، وتفاقم قروض المواطنين.

وكتب كثير منهم ساخراً من الفكرة وتوقيت طرحها في وقت يئن فيه المواطن من مشاكل أهم لا تسترعي اهتمام النواب والمسؤولين.