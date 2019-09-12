كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات الأمريكية تحتجز أول شخصين حاولا الدخول إلى "المنطقة51" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت القوات الأمريكية، اليوم الخميس، من إلقاء القبض على رجلين هولنديين لمحاولتهما الدخول إلى منطقة صحراوية يسيطر عليها الجيش في ولاية نيفادا الأمريكية، تعرف باسم المنطقة الـ 51.

وحسب جريدة "داتش نيوز" الهولندية، فإن القوات الأمريكية ألقت القبض، يوم الثلاثاء الماضي، على الشابين يوكم تيير غرانزي، وغوفيرت سيويب، على بعد ثلاثة أميال داخل المنطقة العسكرية، وأخبروا قوات الأمن أنهم شاهدوا التحذيرات ولكنهم أرادوا اكتشاف المكان في جميع الأحوال.

وأضافت الصحيفة، أن قوات الأمن عثرت بحوزة الشابين على طائرة دون طيار وكاميرا وأجهزة كمبيوتر محمولة في السيارة التي كانوا يقلونها.

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يمتلك كلا الرجلين العديد من قنوات "يوتيوب" مع عشرات الآلاف من المتابعين يتم إخبار المشتركين من خلالها على المناطق التي يسافرون إليها حول العالم بحثًا عن أكثر المغامرات تحديا.

في يوليو الماضي، تم دعوة مستخدمي "فيسبوك" للتسجيل في محاولة لاقتحام المنطقة 51 في 20 سبتمبر. وقد وافق مئات الآلاف من الأشخاص على القيام بذلك قبل أن يتفق المنظمون على إقامة مهرجان بدلاً من ذلك ، بناء على طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي.

المنطقة 51، تقع على بعد حوالي 120 ميلا شمال لاس فيغاس، وهي موطن لقاعدة عسكرية أمريكية مشددة الحراسة.