كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخزانة الأمريكية ترغب بتحقيق تقدم في المحادثات المقبلة مع الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، اليوم الخميس، عن رغبة مفاوضي التجارة الأمريكيين في تحقيق تقدم مفيد في المحادثات المقبلة مع الصين.

وصرح منوتشين لشبكة "سي إن بي سي"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد للإبقاء على الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الصينية أو حتى زيادتها وسط محادثات تجارية بين الجانبين، وذلك بعد أن قدم كلا الطرفين تنازلات قبيل جولة المفاوضات المقبلة.

بأنه يشعر بتفاؤل حذر بفرص التوصل إلى اتفاق لحل النزاع، ولكن واشنطن وبكين ستعقدان في البداية محادثات على مستوى وكلاء الوزراء لضمان إحراز المسؤولين الكبار الذين سيلتقون لاحقاً، تقدماً نحو التوصل إلى حل.

وقال: "لا نريد فقط رحلة تكون عبارة عن مجرد سلسلة من المناقشات، نريد تحقيق تقدم مفيد"، إلا أنه حذر من أن الرئيس دونالد ترامب لن يقبل إلا باتفاق جيد ومستعد لزيادة الرسوم الجمركية عند الضرورة. وصدرت مؤشرات ايجابية هذا الأسبوع في النزاع التجاري الذي يدخل عامه الثاني، إذ وافق ترامب على طلب بكين إرجاء جولة واحدة من زيادة التعرفات الجمركية إلى 15 أكتوبر المقبل، بعد أن وافقت الصين على تخفيف الرسوم الجمركية المشددة على عدد من السلع الأمريكية. وأوضح منوتشين "لم نحقق التقدم الذي رغبنا فيه في اللقاء الأخير في شنغهاي في أواخر يوليو الماضي"، مضيفاً "أنا متفائل بحذر وأقبل النوايا الحسنة للصينيين بأنهم يرغبون أن يأتوا إلى هنا ومعهم اتفاق"، غير أنه أكد أن ترامب مستعد للإبقاء على التعرفات الجمركية، أو زيادتها إذا احتجنا لذلك.