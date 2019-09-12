تعرف علي السر الياباني للعيش حياة أطول وأكثر سعادة

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في اليابان، يمكن تلخيص سر العيش حياة أطول وأكثر سعادة بكلمة واحدة " Ikigai" او ايكياجي.

في اللغة اليابانية، تعني iki "العيش" و"gai" تعني "السبب" - بمعنى آخر، يمكن ترجمة الكلمة "سبب الوجود". يرجع تاريخ هذه الأيديولوجية إلى فترة هيان (من عام 794 إلى 1185 م)، لكن في العقد الماضي فقط، استحوذ هذا المصطلح على اهتمام الملايين حول العالم.

يبرز أسلوب حياة ايكياجي بشكل خاص في أوكيناوا، في مجموعة من الجزر جنوب البر الرئيسي لليابان. (وقد أطلق عليها أيضًا اسم "أرض الخالدين" لأنها تضم ذوي أطول الاعمار وأعلى معدلات المعمرين في العالم).

• "سبب استيقاظك في الصباح"

في محادثة أجرتها TED عام 2009 بعنوان "كيف تعيش لأكثر من 100 عامًا"، يستكشف الصحفي دان بوتنر سمات نمط الحياة في خمسة أماكن في العالم حيث يعيش الناس لفترات اطول. من بين جميع "المناطق الزرقاء"، كما وصفها بوتنر، تتمتع أوكيناوا بأعلى متوسطات العمر المتوقعة.

يقول بوتنر "في أمريكا، نقسم حياتنا إلى فئتين: حياتنا العملية وحياتنا التقاعدية.. في أوكيناوا، لا يوجد مصطلح "التقاعد". بدلًا من ذلك، هناك ببساطة "ايكياجي"، وهذا يعني بشكل أساسي سبب استيقاظك في الصباح."

يستشهد بوتنر بالإكياجي من خلال العديد من سكان أوكيناوا: ويعطي مثال لصياد يبلغ من العمر 101 عامًا، كان يصطاد السمك لأسرته ثلاث مرات في الأسبوع ؛ وامرأة تبلغ من العمر 102 عامًا، كانت تمسك بحفيدة حفيدها الصغيرة ؛ ومدرب الكاراتيه البالغ من العمر 102 عامًا، كان يقوم بتدريس فنون القتال.

تمتزج هذه القيم الحياتية البسيطة معًا لتقدم أدلة على جوهر إيكياجي: الاحساس بالهدف والمعنى والدافع في الحياة.

• الفوائد الصحية للإيكياجي

لسنوات، حاول الباحثون العثور على الأسباب الكامنة وراء حياة طويلة وصحية. في حين أن الإجابة هي على الأرجح مزيج من الجينات الجيدة والنظام الغذائي والتمرينات الرياضية، فقد اقترحت الدراسات أن إيجاد معنى في الحياة هو أيضًا عنصر أساسي.

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في دراسة أجريت عام 2008 من جامعة توهوكو، قام الباحثون بتحليل البيانات من أكثر من 50000 مشارك (تتراوح أعمارهم بين 40 و79 عامًا) ووجدوا أن أولئك الذين يملكون إيكياجي في حياتهم قد قللوا من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وانخفاض معدلات الوفيات. وبعبارة أخرى، كان 95٪ من المشاركين الذين أجروا إيكياجي لا يزالون على قيد الحياة بعد سبع سنوات من الدراسة الأولي مقارنة بـ 83٪ ممن لم يفعلوا ذلك.

من المستحيل معرفة ما إذا كان إيكياجي يضمن طول العمر في هذه الدراسة الفردية، لكن تشير النتائج إلى أن الإحساس بالهدف يمكن أن يشجع المرء على بناء حياة سعيدة ونشطة.

• العثور على إيكياجي الخاص بك

لا توجد طريقة واحدة للعثور على إيكياجي، ولكن يمكنك البدء بطرح بعض الأسئلة البسيطة: ما الذي يجعلك سعيدًا؟ ماذا تجيد؟ ماذا (ومن) تقدر؟ ما الذي يحفزك على الاستيقاظ في الصباح؟

العثور على إيكياجي الخاص بك سوف يستغرق وقتا. السر هو معرفة الأركان الخمسة الأساسية لإيكياجي، ومن خلال تطبيق هذه الدعائم بحياتك، يمكنك السماح لإيكياجي الداخلي الخاص بك بالازدهار.

1- البدء صغيرًا

إن البدء صغيرًا وتنفيذ كل خطوة بعناية هو روح هذا الركن - وهو ينطبق على كل ما تفعله في الحياة.

على سبيل المثال، يكرس المزارعون الحرفيون كل وقتهم وجهدهم لعمل أفضل وألذ المنتجات. فهم يقومون بعملهم بعناية لان إحساسهم بالبدء يدفعهم إلى الذهاب إلى أبعد الحدود.

2- اطلاق العنان لنفسك

عندما تطلق العنان لنفسك، تكون قادرًا على التخلي عن هواجسك ورؤية الأشياء التي تهمك في ضوء أكثر وضوحًا وإيجابية.

تعتبر ممارسة القبول الذاتي أمرًا حيويًا في هذه الركيزة - ومع ذلك، فهي أيضًا واحدة من أصعب المهام التي نواجهها في حياتنا. ولكن إذا تمكنت من التغلب على هذه العقبة وأن تكون سعيدًا بمن أنت، فقد تكون تجربة مجزية بشكل لا يصدق.

3- الانسجام والاستدامة

لا يمكنك تحقيق أهدافك إذا كنت تقاتل باستمرار مع الأشخاص من حولك. سوف يوفر لك الامتزاج بالمجتمع نظام دعم قوي لمساندتك بأكثر لحظات الحياة صعوبة.

4- فرحة الأشياء الصغيرة

يجب أن يكون السعادة بالأشياء الصغيرة مثل- هواء الصباح أو فنجان قهوة أو أشعة الشمس - جزءًا مما يحفزك على الاستيقاظ كل صباح.

