فاجعة واد دمشان بالراشيدية.. العثور على جثة رجل والبحث مستمر عن باقي المفقودين!

ارتفعت حصيلة ضحايا حادثة انقلاب حافلة نقل المسافرين التي عرفها إقليم الرشيدية، والتي وقعت يوم الأحد الماضي إلى 19 شخصا.

وأفادت السلطات المحلية لولاية جهة درعة- تافيلالت بأن الفرق المختصة التي تباشر عمليات البحث منذ يوم الأحد الماضي، تمكنت بعد زوال اليوم الخميس، من العثور على جثة رجل.

وأضاف المصدر ذاته، أن كافة المصالح المعنية تستمر معبأة بغرض البحث عن بقية المفقودين المفترضين.