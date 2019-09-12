ارتفعت حصيلة ضحايا حادثة انقلاب حافلة نقل المسافرين التي عرفها إقليم الرشيدية، والتي وقعت يوم الأحد الماضي إلى 19 شخصا.
وأفادت السلطات المحلية لولاية جهة درعة- تافيلالت بأن الفرق المختصة التي تباشر عمليات البحث منذ يوم الأحد الماضي، تمكنت بعد زوال اليوم الخميس، من العثور على جثة رجل.
وأضاف المصدر ذاته، أن كافة المصالح المعنية تستمر معبأة بغرض البحث عن بقية المفقودين المفترضين.
كانت هذه تفاصيل خبر فاجعة واد دمشان بالراشيدية.. العثور على جثة رجل والبحث مستمر عن باقي المفقودين! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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