ذبح شاب من الوريد إلى الوريد في ظروف غامضة في العرائش

اهتزت جماعة الريصانة الشمالية، ضواحي مدينة العرائش، صباح اليوم الخميس، على وقع جريمة بشعة، راح ضحيتها شاب في عقده الثاني.
وأفادت مصادر “اليوم 24” أنه عثر، صباح اليوم، على جثة شاب، مضرجة في الدماء، قرب مركز جماعة الريصانة الشمالية.
وأوردت المصادر ذاتها أن الهالك، الذي ينحدر من دوار “اولاد خلخال”، التابع للجماعة المذكورة، تعرض إلى الذبح من الوريد إلى الوريد في ظروف غامضة، مشيرة إلى أن “أسباب الحادث مجهولة”.
إلى ذلك، حلت عناصر الدرك الملكي في عين المكان، للوقوف على ملابسات الحادث، والبحث عن المتهم، الذي، إلى حدود الآن، لايزال مجهولا.
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