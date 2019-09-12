ريال مدريد يعلن إصابة لاعبه الكرواتي لوكا مودريتش

واصلت لعنة الإصابات ملاحقة لاعبي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، هذا الموسم، إذ انضاف الدولي الكرواتي لوكا مودريتش إلى قائمة المصابين.
وأكد الفريق الملكي، في بيان رسمي، اليوم الخميس، تعرض مودريتش لإصابة عضلية، وذلك بعد خضوعه للفحص الطبي.
وجاء في بيان ريال مدريد: “تم إثبات إصابة اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش في عضلات الفخذ الأيمن، بعد خضوعه لفحوصات طبية، وذلك في انتظار تطور حالته”.
ووضعت إصابة الدولي الكرواتي، الذي انضم إلى الثنائي، إيسكو وماركو أسينسيو، المصابين في وقت سابق، وضعت الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الفريق في موقف لا يحسد عليه، خصوصا أمام المباريات القوية، التي تنتظره في الفترة المقبلة.
ومن المحتمل أن يغيب مودريتش عن لقاء الريال، السبت المقبل، أمام ليفانتي، برسم مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني “الليغا”، كما تحوم شكوك حول لحاقه بمباراة مضيفه باريس سان جيرمان، الثلاثاء المقبل، ضمن أولى جولات دور مجموعات دوري أبطال أوربا.
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