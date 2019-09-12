شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العالمي يواجه تحدياتٍ والرسوم الجمركية قد تخفض الناتج الاقتصادي 0.8% عام 2020 والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:38 مساءً, 12 سبتمبر 2019 م المناطق _ الرياض توقع صندوق النقد الدولي اليوم أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة والصين قد تخفض مستوى الناتج الاقتصادي العالمي بنسبة 0.8% في 2020 وتثير خسائر إضافية في الأعوام القادمة.

وقال المتحدث باسم صندوق النقد جيري رايس : إن التوترات التجارية العالمية بدأت تؤثر في حركة الاقتصاد العالمي الذي يواجه بالفعل تحديات صعبة، بما في ذلك ضعف في نشاط الصناعات التحويلية لم يشهده منذ الأزمة المالية العالمية في 2007-2008.

وقال رايس إن الركود العالمي ليس في التقديرات الأساسية لصندوق النقد.

وستصدر المؤسسة المالية الدولية توقعاتها الاقتصادية الجديدة الشهر القادم.

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