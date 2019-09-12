شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الدفاع اليمني يثمّن جهود المملكة في استعادة الدولة ببلاده والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:16 مساءً, 12 سبتمبر 2019 م المناطق _ عدن ثمّن وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن محمد المقدشي، جهود ومواقف المملكة العربية السعودية في مساعدة الشعب اليمني لاستعادة دولته وأمنه واستقراره.

وأكد خلال لقائه، اليوم، مدير البرنامج السعودي لنزع الألغام “مسام” أسامة القصيبي، أن المملكة تساند وتدعم القوات المسلحة اليمنية في معركة المصير الواحد والمصلحة العربية المشتركة لصد المخططات الرامية لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة.

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