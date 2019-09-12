أستراليا تصنف ذراع "داعش" بالصومال منظمة إرهابية

أعلنت الحكومة الأسترالية إدراج ذراع تنظيم داعش في الصومال على قائمة الإرهاب، إثر تقارير استخباراتية حذرت من أنها ربما تشكل تهديدا للبلاد.

وذكرت إذاعة "سي بي إس" الأسترالية، على موقعها الإلكتروني، الأربعاء، أن الحكومة قررت تصنيف ذراع "داعش" جماعة إرهابية لأول مرة، بعد أن وقّعت لجنة الاستخبارات والأمن التابعة للبرلمان على قائمة منقحة للتهديدات ضد أستراليا.

ومنذ 5 سنوات، بدأ تنظيم داعش الإرهابي ترسيخ نفوذه في الدولة الواقعة الأفريقية التي مزقتها الحروب، حيث بايعت التنظيم مليشيا منشقة عن حركة "الشباب" الصومالية المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي في شمال البلاد.



وفي مذكرة إلى اللجنة، قالت هيذر كوك، نائبة المدير العام لوكالة الاستخبارات الداخلية (أسيو)، إن المتطرفين ربما يشكلون تهديداً للأستراليين، لا سيما أولئك الذين لديهم تراث صومالي.

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وأضافت المذكرة: "هذه الجماعات، بما في ذلك داعش الصومال، تميل إلى استهداف الغربيين واختطافهم من أجل الحصول على فدية".

ورجحت المسؤولة الأسترالية أنه "ليس من المستبعد أن يتورط الأستراليون من أصل صومالي في هذا النوع من السلوك"، لافتة إلى أن هذا التهديد يستهدف حتى الآن الزوار الأستراليين على وجه التحديد.

وقال رئيس لجنة الاستخبارات في البرلمان الأسترالي أندرو هاستي، الإثنين الماضي، إن الجماعة دعت إلى شن هجمات ضد الغربيين والدول الغربية.

وأضاف: "لقد تلقينا أدلة على أن الهدف الأساسي لداعش في الصومال هو إقامة (خلافة) في القرن الأفريقي تتفق مع الأيديولوجية المتطرفة العالمية".

وقدرت لجنة الاستخبارات والأمن بالبرلمان الأسترالي أن الجماعة تضم 200 مقاتل، على الأقل نفذوا سلسلة من الهجمات الإرهابية، في الصومال.

ووافقت اللجنة البرلمانية على ما في القائمة وتصنيفها منظمة إرهابية إلى جانب 5 جماعات أخرى تشمل جماعة "أبوسياف"، و"القاعدة"، و"جبهة فتح الشام"، و"الجماعة الإسلامية".