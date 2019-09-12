"سي إن إن": 10 مرشحين لخلافة بولتون أبرزهم برايان هوك

يدرس البيت الأبيض اختيار مرشح لخلافة مستشار الأمن القومي جون بولتون بعد الإطاحة به، من قائمة تضم 10 أسماء على الأقل، حسبما ذكرت عدة مصادر لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.



وبينما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتخذ قرارا "الأسبوع المقبل" يبدو أنه لا توجد قائمة قصيرة في الوقت الراهن.

وقال نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض هوجان جيدلي، للصحفيين، الأربعاء، إن تشارلز كوبيرمان نائب بولتون سوف يعمل مستشارا للأمن القومي بالنيابة حتى يتم اختيار بديل.

ونظرًا لطبيعة ترامب التي لا يمكن التنبؤ بها، تحذر مصادر من أن الرئيس يمكنه اختيار شخص من خارج القائمة ليصبح مستشاره الرابع للأمن القومي في أقل من ثلاث سنوات.

ووفقا لشبكة "سي إن إن" تضم قائمة المرشحين المحتملين 10 أسماء أبرزهم برايان هوك المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران، وكبير مستشاري مايك بومبيو.





برايان هوك

طرح اسم هوك بديلا لبولتون، وفقا لثلاثة مصادر مطلعة ذكرت أنه مهتم وبدأ حملة لشغل هذا المنصب، بمعنى أنه من الواضح، لكل من البيت الأبيض وغيره من المسؤولين الحكوميين، أنه مهتم بالمنصب.

بدأ هوك في وزارة الخارجية نائبا للوزير السابق ريكس تيلرسون وظل عضوا رئيسيا في الفريق عندما تولى بومبيو قيادة الفريق.

ريكي واديل

يدرس مسؤولو البيت الأبيض اللواء واديل لواء بالجيش الاحتياطي الذي عمل لمدة عام نائب مستشار الأمن القومي لترامب، كخيار بديل لبولتون، وفقا لثلاثة مصادر مطلعة على المحادثات الجارية.

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غادر واديل الإدارة العام الماضي، وكان مقربا من كبير موظفي البيت الأبيض السابق جون كيلي.

ستيف بيجون

يتردد اسم بيجون المبعوث الأمريكي الخاص كوريا الشمالية بين مسؤولي البيت الأبيض، وفقا لثلاثة مصادر مطلعة على المناقشات، أشارت إلى أنه أيضا قيد الدراسة، ليكون نائب وزير الخارجية المقبل، حيث تربطه علاقة جيدة بالوزير بومبيو، ومن المعروف أنه أثار إعجاب ترامب خلال محادثاتهم حول كوريا الشمالية.

روب بلير

شغل بلير منصب مستشار الأمن القومي للقائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض مايك مولفاني، في يناير/كانون الثاني الماضي، ما سمح له بأن يلعب دورا في قضايا الأمن القومي دون الاضطرار إلى الذهاب إلى بولتون.

ريتشارد جرينيل

قال مصدر مطلع إن جرينيل سفير الولايات المتحدة لدى ألمانيا مهتم أيضا بالوظيفة، ونظم حملة لشغل المنصب، لكنه حليف لبولتون، وربما يشكل هذا عائقا أمام دخوله البيت الأبيض، ورغم ذلك ينظر إليه باعتباره سفيرا مؤثرا.

بيت هوكسترا

طرح اسم هوكسترا السفير الأمريكي لدى هولندا بديلا محتملا لبولتون من جانب أحد حلفاء ترامب، كما ورد اسمه أيضا في مناقشات بشأن منصب مدير الاستخبارات الوطنية الشاغر، بالنظر إلى أنه قضى 7 سنوات في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب.

كيث كيلوج

مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس مايك بنس، وهو فريق متقاعد بالجيش عمل سابقا في مجلس الأمن القومي في عهد سلف بولتون، إتش آر مكماستر.

دوجلاس ماكجريجور

يظهر العقيد المتقاعد في الجيش الأمريكي غالبا على قناة "فوكس نيوز"، لمناقشة قضايا الأمن القومي، وحث مؤخرا ترامب على الانسحاب من أفغانستان.

جاك كين

قدم الجنرال بأربع نجوم المتقاعد بالجيش المشورة للرئيس بشكل غير رسمي بشأن مسائل الأمن القومي، بما في ذلك المفاوضات مع حركة "طالبان".

لكن على الرغم من ذكر اسمه في المناقشات بين مسؤولي البيت الأبيض، قال مصدر مطلع إنه لن يقبل الوظيفة إذا طُلب منه ذلك، ولا يتوقع أن يعرض عليه المنصب بعد رفضه وظيفة وزير الدفاع مرتين.

فريد فليتز

تردد اسم فليتز كبير موظفي مجلس الأمن القومي في عهد بولتون، كمرشح محتمل وفقا لثلاثة مصادر مطلعة على المناقشات، كما نشر صورة لنفسه مع الرئيس في المكتب البيضاوي، الثلاثاء، قبل وقت قصير من إعلان إقالة بولتون، لكن علاقته الوثيقة مع مستشار الأمن القومي السابق، يمكن أن تقصيه من القائمة القصيرة.