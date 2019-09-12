انت الان تتابع روسيا تطلب من أمريكا تأكيد مكان مسؤول سابق قيل إنه جاسوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية

قالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية يوم الخميس إن بلادها طلبت من الولايات المتحدة، عبر الشرطة الدولية (إنتربول)، تأكيد مكان موظف سابق في الكرملين ذكرت وسائل إعلام روسية أنه ربما كان جاسوسا أمريكيا جرى تهريبه في 2017.

وأدلت زاخاروفا بتلك التصريحات بعد أن ذكرت تقارير في وسائل إعلام أمريكية، وأكدتها رويترز من مصدرين، أن جاسوسا لصالح وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) كان داخل الحكومة الروسية وجرى تهريبه للولايات المتحدة في 2017.

وذكرت صحيفة كومرسانت اليومية الروسية أن هذا المسؤول ربما يُدعى أوليج سمولينكوف ووردت تقارير عن اختفائه مع زوجته وأطفاله الثلاثة أثناء عطلة بالجبل الأسود في يونيو حزيران عام 2017.

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وقالت زاخاروفا إن روسيا فتحت تحقيقا جنائيا في اختفائهم وإنها علمت من وسائل الإعلام أن سمولينكوف وأسرته ربما يكونون في الولايات المتحدة.

وأضافت ”بالطبع تحتاج تلك المعلومات للتحقق منها عبر القنوات المناسبة“.