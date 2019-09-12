الأزهر يعلن تنسيق الجامعات 2019 2020.. طب بنين 95.54% وبنات 96.62%

أعلن الدكتور يوسف عامر ، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب ، نتيجة تنسيق القبول بكليات الجامعة للعام الدراسى 2019 -2020 ، حيث بلغ الحد الأدنى لكلية طب البنات القاهرة 628 درجة بنسبة 96.62% ،كما بلغ الحد الأدنى لكلية طب البنين القاهرة 612 بنسبة 95.54% ، وطب بنين دمياط 618 درجة بنسبة 95.08% ،وطب أسيوط 616 درجة بنسبة 94.77% ،وكلية صيدلة بنين القاهرة 609 درجة، كما بلغ الحد الأدنى لكلية الهندسة بنين درجة 593بنسبة 91.23%.

وأضاف أن عدد الطلاب الذين تقدموا بتسجيل رغباتهم بلغ 97369، وتم إنهاء ترشيحهم بالتنسيق فى 10 ساعات ،موضحا ان عدد الناجحين من طلاب الثانوية 116420 ،وعدد الطلاب الذين تخلفوا عن التسجيل 19051.

وبالمقارنة بين الأعوام السابقة فعلى مدار الاربع أعوام الماضية فكانت نتيجة تنسيق القبول بكليات الجامعة للعام الدراسى 2018-2019 ، حيث بلغ الحد الأدنى لكلية طب البنات القاهرة 633 درجة بنسبة 97.33%.

كما بلغ الحد الأدنى لكلية طب البنين القاهرة 626 بنسبة 96.31%،كما بلغ الحد الأدنى لكلية الهندسة بنين 593 درجة بنسبة 91.23%.

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كان و الحد الأدنى للقبول العام الماضى 2017 بكليات طب البنين القاهرة وأسيوط ودمياط 611 درجة بنسبة 94% ولطب الأسنان القاهرة وأسيوط 604 بنسبة93% ولصيدلة القاهرة601 بنسبة 92,46 ولصيدلة أسيوط591,5 بنسبة 91% ولهندسة بنين القاهرة وقنا 572 بنسبة 88%.

كما أن الحد الأدنى للقبول بكليات طب البنات القاهرة وأسيوط ودمياط 620,5 بنسبة 95,46% ولأسنان القاهرة 618 بنسبة 95.8% ولصيدلة بنات القاهرة وأسيوط 611 بنسبة 94% ولهندسة بنات القاهرة 594 بنسبة 91,38% ولتمريض بنات القاهرة 586 بنسبة 90.15%.

وفى موسم 2015-2016، جاء الحد الأدنى للقبول بكليات الطب بنين 94.54%، وكلية الطب بنات 95.62%، وطب الأسنان بنين 93%، وطب الأسنان بنات 95.31%، وصيدلة بنين91%، وصيدلة بنات 94.23، فيما بلغ الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة بنين 88%، وكلية الهندسة بنات 91.6%، وذلك بانخفاض كبير عن العام الماضى.

وفى الموسم الدراسى 2016-2017 جاء الحد الأدنى للقبول بكليات الطب بنين 96.23%، بنين أسيوط 95%، طب أسنان القاهرة بنين 94.85%، صيدلة بنين القاهرة 93.15%، وكلية الهندسة القاهرة 90.5%، وكلية الطب بنات 97.8%، هندسة بنات القاهرة 93.54%، التمريض للبنات 91.92.%.