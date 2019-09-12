أبي خليل:نتطلع إلى أفضل العلاقات مع الإشتراكي وإلى شراكة كاملة بالجبل

لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سيزار أبي خليل​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "نتطلع إلى أفضل العلاقات مع ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ وإلى شراكة كاملة في الجبل، غير أن ذلك لا يجب أن يمسّ بعمل القضاء أو بهيبة ​الدولة​. وهذا ما اتُّفق عليه في ​بعبدا​ واللقلوق".

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