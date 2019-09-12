الحريري عرض مع سامي الجميل آخر التطوريات السياسية

استقبل رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​، رئيس ​حزب الكتائب اللبنانية​ النائب ​سامي الجميل​، وعرض معه آخر التطورات السياسية والأوضاع العامة. كما التقى الحريري رئيس قلم ​المحكمة الدولية الخاصة بلبنان​ داريل مانديس على رأس وفد.

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