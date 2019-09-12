المطران درويش اطّلع من رزق الله الحلو على وثيقة "بالمحبّة نبنيه" وبارك جهود نشرها

إطّلع رئيس أساقفة ​الفرزل​ وزحلة و​البقاع​ للرّوم الملكيّين الكاثوليك ​المطران عصام يوحنا درويش​ اليوم الخميس في تلّ شيحا، من رئيس جمعيّة "جائزة الأكاديميّة العربيّة" الصّحافي ​رزق الله الحلو​، على فعاليّات "الموسم الخامس من جائزة الأكاديميّة"، والّتي سيتمّ إطلاقها مع بداية العام الدّراسيّ الجديد 2019 – 2020.

وأهدى الحلو سيادة المطران كتاب وثيقة "بالمحبّة نبنيه..."، الصّادر عن الجمعيّة، والّذي سيُعتَمَد كمستند تنطلق منه الأنشطة التّربويّة في الموسم الخامس الخاصّة بالصّفوف الثّانويّة، وفي مختلف ​المدارس​ الرّسميّة والخاصّة.

وأثنى المطران على دور الجمعيّة في نشر المحبّة بين النّاشئة، وبارك الجهود المبذولة منها لنشر الوثيقة بين المتعلّمين، مزوّدًا أفراد الجمعيّة بتوجيهاته ومشجّعًا كلّ ما يجمع بين اللّبنانيّين على قاعدة المحبّة واحترام الآخر.