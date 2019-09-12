عوده التقى السفير القبرصي الجديد في زيارة بروتوكولية

استقبل متروبوليت ​بيروت​ وتوابعها للروم ​الارثوذكس​ ​المطران الياس عوده​ سفير قبرص الجديد في ​لبنان​ بانايوتيس كرياكو في زيارة بروتوكولية، وتم البحث في الأمور العامة وأمور تهم البلدين.

وأكد السفير القبرصي عقب الزيارة "أنني تشرفت بلقاء سيادة المتروبوليت الياس المشهور بحكمته ولطفه، ليس فقط في لبنان بل في كل مكان، وكان اللقاء معه مفيدا ومثمرا".

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