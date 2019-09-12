اللواء خير عاين اضرار الانهيارات في جزين: الملف سيعالج بتوجيه من الحريري

تفقد أمين عام ​الهيئة العليا للإغاثة​ ​اللواء محمد خير​ المناطق التي شهدت انهيارات في الطرقات وانزلاقات في التربة خلال فصل الشتاء الماضي في منطقتي جزين وصيدا.

واطلع اللواء خير في محطته الاولى في ​مدينة جزين​ على طريق جزين – عاراي ومن ثم توجهوا الى طريق حيطورة - زحلتي ، وطريق المكنونية – حيداب حيث تفقدوا ما خلفته عواصف الشتاء من انهيارات كبيرة في تلك المنطقة وبعدها توجه إلى بلدة ​بكاسين​ لتفقد مكان انزلاق في التربة كان تسبب في الشتاء بانهيار جزء من الطريق داخل محمية صنوبر بكاسين واعطى توجيهاته لمهندسي الهيئة العليا للإغاثة للمباشرة فورا بانجاز الدراسات اللازمة تمهيدا لتلزيما اشغال اعادة تأهيل وتدعيم تلك الطرقات قبل حلول الشتاء .

ولفت اللواء خير إلى ان "هذه الانهيارات التي نتفقدها اليوم هي من مخلفات عاصفة نورما التي جاءت في كانون الثاني الماضي ونحاول ان ننجز وفق الأولويات اصلاح الأضرار تباعا في كل المناطق"، مشيراً إلى أن "هذا الملف فتح وعولج مع رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ وبحضور النائب ​سليم خوري​ حيث قرر الحريري ان نقوم بزيارة المنطقة لنطلع عن كثب على هذه الأضرار ونعيد التركيز على معالجتها باسرع وقت ممكن وان شاء الله لا تكون التكاليف كثيرة لأنكم تعرفون وضع مالية ​الدولة​ هذه الأيام".

وأشار إلى "إننا نتمى على اهلنا في جزين وحيداب وكل المناطق التي شهدت هذه الانهيارات في التربة ان يمهلونا بعض الوقت وان شاء سنبدأ بمعالجة المناطق الخطرة وننتظر بعض ألأمور المادية نظرا للوضع واعتقد دولة الرئيس سيكون كريما عليكم وعلى كل المناطق اللبنانية ان شاء الله نستطيع ان نعالج كل الأضرار التي مرت وفقا للأولويات وعلى مراحل ".