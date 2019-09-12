وفد من مستشفى صيدا الحكومي عرض على ضاهر خطة متكاملة للنهوض بالمستشفى

بحث مسؤول منطقة صيدا في ​حزب الله​ ​الشيخ زيد ضاهر​، مع وفد رؤساء الأقسام في ​مستشفى صيدا الحكومي​ زاره في مكتبه في صيدا ، خطة متكاملة للنهوض بالمستشفى عرضها عليه الوفد، الذي قدم مسودة للمشاكل والعقبات التي تعاني منها المستشفى ومقترحا الحلول المناسبة لها.

كما شكر الوفد ضاهر على الدور المحوري والدؤوب لحزب الله في الوقوف الى جانب مطالبهم والمساعي التي بذلتها اللجنة الإجتماعية في منطقة صيدا مع مكتب وزير الصحة من أجل تحقيق مطالبهم والوصول إلى صرف المستحقات وإسقاط الدعاوى القضائية.

وأكد ضاهر أهمية دور مستشفى صيدا الحكومي الاجتماعي خاصة في خدمة الطبقات الفقيرة والمسحوقة كما أكد دعم حزب الله للخطة والرؤية التي وضعها الوفد الإداري من أجل تحسين وضع المستشفى خاصة في مجال التجهيز والكادر البشري والملف المالي الذي من شأنه أن يخرج المستشفى من واقعها المالي الصعب ويجعلها مؤسسة منتجة في ​المستقبل​ القريب.

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