قوى الأمن: لا صحة لما يتم تداوله حول توقيف رجل بلباس امرأة يستدرج أطفال ويخطفهم

أكدت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ الا صحة لما يتم تداوله على بعض وسائل التواصل الإجتماعي حول توقيف رجل في ​لبنان​ يرتدي لباس امرأة ويقوم باستدراج أطفال وخطفهم.

وأوضحت أن "الشاب تم توقيفه في احدى الدول منذ نحو السنتين"، طالبة "عدم نشر أي خبر قبل التأكد من صحته منعاً لإثارة البلبلة وإشاعة الخوف والقلق".