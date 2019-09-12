سرحان: المسيرة القضائية ستستمر وتتعزز نحو عدالة أفضل

أكد وزير ​العدل​ ​ألبرت سرحان​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "باعتماد معيار الكفاءة ومعيار القاضي المناسب في المكان المناسب، أنجزت ​التعيينات القضائية​ اليوم، كلي ثقة أن المسيرة القضائية ستستمر وتتعزز نحو عدالة أفضل، يتطلع إليها الجميع، مسؤولين ومتقاضين. مبروك للقضاة وللقضاء هذه التعيينات".

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