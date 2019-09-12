علي حسن خليل عرض مع سلامة الأوضاع المالية والنقدية

عقد وزير المالية ​علي حسن خليل​ اجتماعاً مع حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ في مكتبه في ​وزارة المالية​، خصص للنقاش في الأوضاع المالية والنقدية، والتنسيق بين الوزارة و​المصرف المركزي​ حول كل الاستحقاقات لاسيما الاصدارات بالعملتين المحلية والاجنبية، وقد عبّر كل من خليل وسلامه عن الاطمئنان الى سير الامور واستقرارها رغم كل الضغوطات خصوصاً بعد احالة مشروع موازنة 2020 على ​مجلس الوزراء​ للمباشرة بنقاشه.

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