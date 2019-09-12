افاد مراسل "النشرة" في صيدا، انه رفضاً لقرار وزير العمل بفرض الحصول على اجازة عمل وضرورة اتخاذ موقف واضح من اللجنة الوزارية المختصة ببحث الملف الفلسطيني واحياء للذكرى ال 37 لمجزرة صبرا و​شاتيلا​، نظمت هيئة العمل الفلسطيني المشترك و​اللجان الشعبية​ في صيدا و​الحراك الشعبي​ في ​مخيم عين الحلوة​، اعتصاما جماهيريا عند مدخل الحسبة في مخيم عين الحلوة، بمشاركة ​ممثلين​ عن ​القوى الفلسطينية​ واللجان الشعبية والأحياء والحراك الشعبي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: اعتصام في عين الحلوة رفضا لقرار وزير العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.