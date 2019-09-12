كشف وزير ​المال​ ​علي حسن خليل​ في تصريح لوكالة "​رويترز​" للانباء عن أن "​لبنان​ ما زال يدرس إمكانية بيع سندات جديدة ب​الدولار​ وأنه لم يعلن عن أي إصدار بعد"، مشيراً إلى ان "الوزارة لم تعلن عن أي إصدار ولم تقم بأي إجراء بعد بشأن السندات".

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كانت هذه تفاصيل خبر علي حسن خليل: لبنان ما زال يدرس خططا لإصدار سندات بالدولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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